الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي على طريق القاهرة الفيوم  الصحراوي بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. 

كما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم ايداعهم تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وإعداد تقرير بحالة السيارتين ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق. 

وسائل الحد من حوادث الطرق 

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها: 

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة. 

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم. 

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث. 

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية. 

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع. 

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات. 

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