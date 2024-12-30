محافظ الفيوم يتابع توافر السلع بأسواق الخضر والفاكهة وحالة النظافة العامة بالشوارع

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من الأسواق اليومية للخضر والفاكهة، للاطمئنان على استقرار الأسعار، وتوافر السلع بكميات تكفي احتياجات المواطنين، كما تفقد بعض شوارع المحافظة لمتابعة حالة النظافة والإشغالات.

جولة محافظ الفيوم في شوارع وأسواق عاصمة المحافظة

شملت الجولة شوارع أحمد شوقي، وسعد زغلول، والنبوي المهندس، ومناطق الورشة، والحادقة، والبارودية، وباكيات بيع الخضروات والفاكهة بسوق البارودية، وسوق الحادقة، وناقش الباعة والمواطنين المترددين على السوق، عن أسعار الخضر والفاكهة.

توجيه بضرورة تحسين مستوي النظافة العامة في الشوارع ورفع الاشغالات

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات أولًا بأول، وإلزام جميع البائعين بالباكيات المخصصة لهم داخل سوق الحادقة، لتحقيق العدالة بين جميع البائعين والحفاظ على المظهر الحضاري للسوق.

الاهتمام بتوازن الاسعار في الأسواق العامة

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة بكافة أجهزتها تحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بهذا الشأن، مع المتابعة المستمرة لمدى توافر السلع الاستراتيجية والغذائية، والتأكد من جودة وسلامة المعروض منها، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

توصيل المرافق للمجمع الصناعي بهوارة المقطع

يذكر أن محافظ الفيوم، عقد اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة آخر الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق"، للمجمع الصناعي المقام على مساحة 6000 متر مربع بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، ويضم أنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث، والمشغولات الخشبية، بهدف توفير فرص عمل استثمارية للشباب والمرأة، ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".

تعليمات بسرعة توصيل المرافق

شدد محافظ الفيوم، على سرعة توصيل شبكات المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، بقطاعات صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة الأثاث والأعمال الخشبية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة مراجعة تكلفة المقايسات الهندسية الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل خدمات "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" لموقع المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، ووضع التصور الأمثل لتنفيذها، وطلب من مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق التى ستخدم منطقة المجمع الصناعي، أولًا بأول، والعرض على المحافظ شخصيًا بموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

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