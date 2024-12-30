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محافظات

محافظ الفيوم يتابع توصيل المرافق لمجمع هوارة الصناعي

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق"، للمجمع الصناعي المقام على مساحة 6000 متر مربع بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، ويضم أنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث، والمشغولات الخشبية، بهدف توفير فرص عمل استثمارية للشباب والمرأة،  ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".

 

تعليمات بسرعة توصيل المرافق

 شدد محافظ الفيوم، على سرعة توصيل شبكات المرافق "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" للمجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، بقطاعات صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة الأثاث والأعمال الخشبية.

 

مراجعة مقايسات المرافق للمجمع الصناعي

 ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة مراجعة تكلفة المقايسات الهندسية الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل خدمات "الصرف الصحي والكهرباء والطرق" لموقع المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، ووضع التصور الأمثل لتنفيذها، وطلب من  مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق التى ستخدم منطقة المجمع الصناعي، أولًا بأول، والعرض على المحافظ شخصيًا بموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

التنسيق مع الهيئة العامة للطرق

كما وجه محافظ الفيوم، على سرعة التنسيق بين رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، لسرعة إنهاء أعمال الطريق المؤدي إلى المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، بطول 200 متر، "من رصف وحوائط ساندة"، كما أكد على سرعة رفع كفاءة محول الكهرباء المغذي للمنطقة، لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من المجمع الصناعي، بمقدار 1 ميجا وات، كما وجه مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة تنفيذ أعمال الصرف للمنطقة، عقب انتهاء مسئولي الإسكان من مراجعة المقايسة الخاصة بالأعمال.

 

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يذكر أن المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، ضمن مشروعات مبادرة "شغلك فى قريتك"، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والحد من البطالة، وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر خصوصًا لأبناء القرى.

 

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