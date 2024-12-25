الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل سفير البوسنة لبحث سبل التعاون

محافظ الفيوم وسفير
محافظ الفيوم وسفير البوسنة، فيتو

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

قطاعات يمكن التعاون من خلالها

 بحث محافظ الفيوم، وسفير البوسنة والهرسك، إمكانية تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة، في القطاعات التنموية التي تتميز بها الفيوم، كقطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية والتراثية، علاوة على التعاون فى المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى.

 

الحرص علي تعزيز التعاون بين البلدين

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات التنموية التي تتميز بها المحافظة، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي، لافتًا إلي عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حاليًا باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري والحركة السياحية.

تنوع البيئات الطبيعية لمحافظة الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم،  أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها الطبيعية وميزاتها النسبية، فضلًا عن توافر العديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية المتفردة، كمحميتي الريان والحيتان، وبحيرة قارون، وقرية تونس، بجانب مقوماتها الزراعية، وموقعها المتميز والفريد، مما جعلها منطقة جذب لكافة المستثمرين، حتي أُطلق عليها "مصر الصغري"، لافتًا إلي تعاون محافظة الفيوم مع دولة اليابان، في إنشاء مصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، والذي يضم منطقة حرة، ومجموعة مصانع، وسيوفر العديد من فرص العمل.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-12- 2024 في محافظة الفيوم

ضبط طبيب مزيف يدير مركز علاج طبيعي في الفيوم

وقدم سفير البوسنة والهرسك، الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، والتعرف علي ما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية متفردة، حيث تتلاقى فيها روعة المعالم الأثرية مع جمال الطبيعة، معربًا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها في مصر، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتي تتسم بالصداقة والتعاون المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البوسنة والهرسك التبادل التجارى التعاون المشترك الحرف اليدوية والتراثية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم العلاقات التاريخية المجالات التنموية النباتات الطبية والعطرية بحيرة قارون تعزيز سبل التعاون سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-12- 2024 في محافظة الفيوم

ضبط طبيب مزيف يدير مركز علاج طبيعي في الفيوم

حالة الطقس غدا الأربعاء 25-12-2024 في الفيوم

مصرع شاب في تصادم دراجتين بخاريتين في الفيوم
ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إجبار لاعبي المنتخب السعودي على هذا الأمر قبل مواجهة اليمن في خليجي 26

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية