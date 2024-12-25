محافظ الفيوم يستقبل سفير البوسنة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

قطاعات يمكن التعاون من خلالها

بحث محافظ الفيوم، وسفير البوسنة والهرسك، إمكانية تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة، في القطاعات التنموية التي تتميز بها الفيوم، كقطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية والتراثية، علاوة على التعاون فى المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى.

الحرص علي تعزيز التعاون بين البلدين

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات التنموية التي تتميز بها المحافظة، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي، لافتًا إلي عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حاليًا باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتسهم فى زيادة حجم التبادل التجاري والحركة السياحية.

تنوع البيئات الطبيعية لمحافظة الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع بيئاتها الطبيعية وميزاتها النسبية، فضلًا عن توافر العديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية المتفردة، كمحميتي الريان والحيتان، وبحيرة قارون، وقرية تونس، بجانب مقوماتها الزراعية، وموقعها المتميز والفريد، مما جعلها منطقة جذب لكافة المستثمرين، حتي أُطلق عليها "مصر الصغري"، لافتًا إلي تعاون محافظة الفيوم مع دولة اليابان، في إنشاء مصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، والذي يضم منطقة حرة، ومجموعة مصانع، وسيوفر العديد من فرص العمل.

وقدم سفير البوسنة والهرسك، الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، والتعرف علي ما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية متفردة، حيث تتلاقى فيها روعة المعالم الأثرية مع جمال الطبيعة، معربًا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها في مصر، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتي تتسم بالصداقة والتعاون المشترك.

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