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أخبار مصر

بحيرة قارون تصل لذروة إنتاجها من الجمبري بعد سنوات من التلوث وتراجع الإنتاجية

إنتاج بحيرة قارون
إنتاج بحيرة قارون
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عرضت الدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، مقطع فيديو لإنتاجية بحيرة قارون من الجمبري والتي وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الماضية بعد إعلان بدء الإنتاج السمكي في البحيرة بعد توقف الصيد فيها منذ سنوات لأسباب التلوث وانتشار الطفيليات.

 

وأكدت عز الدين أن البحيرة دخلت الآن مرحلة الإنتاج والتنمية من جديد بباكورة إنتاج البحيرة من أسماك الموسى والجمبرى، وهو إنجاز غير مسبوق وفقا للتحديات التي واجهها فريق العمل المشكل من الخبرات العلمية والميدانية لإنقاذ البحيرة من وضعها السابق، بدعم غير محدود من الدولة المصرية ممثلة في محافظة الفيوم والهيئات المعنية.

ولفتت في تصريحات لها إنه تم إنزال 7 أطنان من زريعة الجمبري في مناطق محددة من البحيرة لاختبار جودة المياه نظرا لحساسية الجمبر لأي ملوثات، وأن النتيجة كانت مفاجئة بانتشار الجمبري في مناطق واسعة من البحيرة غير التي كانت مخصصة لعملية الإنزال فقط وهو دليل على نجاح الجهود العلمية التي كانت تستهدف تنقية مياه البحيرة من الملوثات ومن طقيل الإيزبود القاتل للأسماك.

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الدكتورة نسرين عز الدين كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية قارون بحيرة قارون الجمبرى
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