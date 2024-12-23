محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل وعلاج بالمجان في لقاء خدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وإجراء الفحوصات الطبية لعدد من المرضى غير القادرين، وتجهيز عدد من العرائس بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما وجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب وذوي الهمم.

جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقده اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن.

تداخلات لتوفير الرعاية الاجتماعية لبعض الأسر غير القادرة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتوفير أجهزة عرائس لعدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وكذا توفير العلاج الطبيعي والحفاضات لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كشك لسيدة مسنة بمنطقة دمو.

تراخيص أكشاك الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، وتشكيل لجنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لدراسة شكوى أحد المواطنين من وجود أسلاك للتيار الكهربائي أعلى سطح منزله مما يشكل خطورة داهمة على أبناءه، وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات عمل قومسيون طبي في تخصص العظام لأحد الشباب، والعرض على التضامن الاجتماعي لبيان مدى أحقيته في الحصول على معاش.

توفير فرص عمل للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل لجنة خاصة لطالب بالشهادة الإعدادية نظرًا لظروفه المرضية التي تمنعه من الحركة أو الوصول إلى لجنة الامتحان.

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