الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

زملاء أبناء أسرة الفيوم المنكوبة تركوا حصصهم وشاركوا في تشييع الجنازة

أحد مشاهد الجنازة،
أحد مشاهد الجنازة، فيتو

أدمت مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس محافظة الفيوم، قلوب متابعي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن نشرت نعيا لأبناء الأسرة المنكوبة، ضحية تسريب الغاز، فقد كان الأطفال الأول والثاني والثالث طلابا بالمدرسة.

 

نعي المدرسة 

وجاء بنعي المدرسة إنه بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تنعى مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، مدير المدرسة وجميع  العاملين بها وطلبة وطالبات المدرسة وفاة ثلاثة من أبناء المدرسة، معتز أيمن شوقي الطالب بالصف الأول الإعدادي،  محمد أيمن شوقي الطالب بالصف الأول الابتدائي، وملك أيمن شوقي الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، واخواتهم وأمهم إثر حادث أليم.

وكان طلاب المدرسة بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية، قد توجهوا عقب صلاة الظهر إلي تشييع نعوش زملائهم في مشهد تشيب له الولدان، جعل المئات ممن حضروا تشييع الجنازة، ينهارون من البكاء، كما انتحبت النسوة من جراء مشهد تلاميذ المدرسة ودموعهم تبلل مرايلهم، وأصوات البكاء تعلو علي أصوات الدعاء الذي اختلط بآهاتهم وأصوات نهنهاتهم، وزاد المشهد ألما والد الضحايا الذي أتي من مقر عملة بالمملكة العربية السعودية، وقد عجزت قدماه عن أن تحمله خلف النعوش، وأبي إلا أن يتبعهم متكئا علي أكتاف الرجال.

 

مصرع أسرة بالكامل بسبب تسرب الغاز

يذكر أنه قد لقي 6 من أسرة واحدة في الفيوم مصرعهم،  بسبب تعرضهم للاختناق بسبب تسريب الغاز،  وتم نقل الجثث إلي مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وتلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفين هم  سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز ايمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة ايمن شوقي 5 سنوات ورقية ايمن شوقي 3 سنوات، وتم نقل الحثامين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعيانة المبدئية تبين أن سبب الوفاة  تعرضهم الاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

مدينة سنورس في الفيوم تشيع 6 أشخاص من أسرة واحدة ضحايا تسرب الغاز

النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

 

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النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز
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