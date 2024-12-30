النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق سيارة متهم بإصابة شخص في حادث بالبدرشين

أمرت نيابة البدرشين بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة ملاكي متهم بإصابة شخص أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز البدرشين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى مسئول غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين، مفاده وجود حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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