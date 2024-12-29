الأحد 29 ديسمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق متهم بدهس شخص في البدرشين

فريق بحث لضبط سائق
فريق بحث لضبط سائق أصاب شخص في البدرشين،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي أصاب شخص أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز  البدرشين، والذي تم نقله إلى المستشفى، وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث.

تلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

جهود مكثفة لتحديد وضبط سائق تاكسي دهس طالبة في المعادي

 

وعلي جانب آخر تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها لتحديد هوية سائق تاكسي، متهم بدهس طالبة بشارع الخمسين، أمام مدرسة السيدة خديجة بدائرة قسم شرطة المعادي أثناء عبورها الطريق، من خلال جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة لتوثيق الحادث وتحديد تفاصيل السيارة.

وبمناقشة شهود العيان تبين أن السائق يقود بسرعة مفرطة بالقرب من المدرسة، وعندما حاولت الفتاة عبور الطريق، صدمها بقوة، مما أدى إلى سقوطها أرضًا وهي تنزف بشدة، وفر هاربًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في المعادي بوجود مصابة إثر حادث تصادم  أمام مدرسة السيدة خديجة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المصابة في العقد الثاني من عمرها، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور لنقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تعاني من إصابات متعددة نتيجة قوة الاصطدام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بمديرية امن الجيزة مركز البدرشين المستشفي كاميرات المراقبة

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