الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

سرقة فى بيت الله..

ضبط لص سرق لاب توب ومتعلقات من مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية

حبس
حبس

ألقت  أجهزة الأمن القبض على لص سرق لاب توب ومتعلقات من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية.

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تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام شخص بسرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب" وبعض المتعلقات من داخل  أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

سرقة من بيت الله 

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من (مندوب توصيل طلبات بشركة أجهزة إلكترونية) بذات الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، كما أقر بإرتكابه واقعة أخرى مماثلة.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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