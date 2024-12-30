الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

مصرع سيدة وإصابة
مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بين ميكروباص وتريلا

 لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين فى حادث  تصادم بين ميكروباص وتريلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

 تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوصول بلاغ بحادث سيارة نقل مع سيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة سيدة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وجار رفع آثار الحادث.

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