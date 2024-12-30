دفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

صرحت نيابة الشيخ زايد بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بمدينة الشيخ زايد بالجيزة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل ريلا باخري ميكروباص مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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