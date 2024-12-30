نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد فرع التأمين الصحي بالداخلة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فرع التأمين الصحي بمركز الداخلة؛ للاطمئنان على سير المنظومة الطبية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها اللواء ياسر كامل الدين رئيس المركز، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي.

وجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة التعاقد مع صيدلية خارجية لتوفير الأدوية المطلوبة، والتعاقد مع عدد من الأطباء في التخصصات المختلفة بما يلبي احتياج المواطنين.

كما وجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لزيادة عدد الغرف الموجودة بفرع التأمين الصحي بما يُسهم في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث التقت المواطنين واستمعت لمطالبهم، وتفقّدت سير العمل بالعيادات الطبية المختلفة للتأكد من جاهزيتها وحصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية بيسر وسهولة.

إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية

هذا وضمن خطة المحافظة للتوسع في مجالات وتخصصات التعليم والتدريب المزدوج، وتقديم خدمة تعليمية متميزة ومتنوعة لأبناء المحافظة، تفقدّت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مؤسسة آفاق جديدة للتنمية بمركز بلاط، في إطار بحث إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية بالمحافظة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، ومسئولي المؤسسة، والأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والأستاذة انتصار علي مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه من المستهدف إنشاء المدرسة في مجالات الزراعة الذكية وتطبيقات التكنولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية والمائية؛ لتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تأهيل جيل جديد متمكن في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وقادر على مواجهة التحديات الراهنة مثل تغير المناخ وندرة المياه. ومن المخطط أن تشمل مجالات (النخيل - المانجا - الموالح - الطاقة المتجددة - أساليب الري الحديث).

ووجّهت نائب محافظ الوادى الجديد، بدراسة الإمكانات المتاحة لإنشاء المدرسة، وبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص لأغراض التدريب الميداني للطلاب، بما يتماشى مع طبيعة المحافظة، ويُسهم في توفير أيادي عاملة مدربة لمجالات الزراعة المختلفة.

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