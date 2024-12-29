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محافظات

بإنتاجية 15 طنا، محافظ الوادي الجديد: بدء صيد الحوض الثاني من المزرعة السمكية بالفرافرة

صيد الحوض الثاني
صيد الحوض الثاني من المزرعة السمكية بالفرافرة

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه يجري حاليًا صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية التابعة لمؤسسة بنك الطعام المصري بمركز الفرافرة، بكمية إنتاجية متوقعة 15 طنا، في ضوء خطة المحافظة لتوفير الأسماك الطازجة بالسوق المحلي، وضمن جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه سيتم طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين تتراوح بين 65 - 72 جنيها للكيلو، وذلك من خلال 14 منفذا بمشاركة منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية بالفرافرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا أنه من المستهدف صيد الحوض الثالث خلال يناير المقبل.

 

الوادى الجديد تتصدر إنتاج الأسماك

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بمساحات شاسعة ما يجعلها قبلة لإنشاء وتنفيذ مشروعات كبرى تخدم المحافظة، وأبرز هذه المشروعات الاستزراع السمكي في محاولة للاكتفاء الذاتي وتغطية الأسواق بالأنواع المختلفة من الأسماك، أشهرها البلطي والبوري، والتي أنتجها شباب المحافظة، حيث إن هذه المشروعات سوف تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب

ويعتبر الاستزراع السمكي مصدرًا لغذاء جيد من الأسماك الطازجة التي تتميز بارتفاع القيمة الغذائية، وسهولة هضمها، واحتوائها على نسبة عالية من البروتين والفسفور والأملاح المعدنية والفيتامينات الهامة لبناء جسم الإنسان وصحته، وهى بذلك تعتبر بديلًا جيدًا للحوم البيضاء والحمراء. 

طرح الأسماك بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدات المحلية
هذا فيما طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، كميات كبيرة من الأسماك تزن 7054 كيلوجراما، من خلال 14 منفذًا، بمشاركة منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والخيرية والشرعية بكافة المراكز.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، استمرارًا لجهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، اليوم الجمعة، بدء طرح كميات كبيرة من الأسماك بكافة منافذ المركز لتوفير الأسماك بصفة دائمة بأسعار مخفضة وعرضها للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد لوصول الدعم لكافة الأسر بمركز الفرافرة.

وأوضح "محمود" أن كميات الأسماك تابعة لإنتاج المزرعة السمكية التابعة لمؤسسة بنك الطعام المصري بمركز الفرافرة، وبلغت كمية صيد الحوض الأول حوالي 7054 كيلو، حيث تم طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين تراوحت بين 65: 72 جنيها لكيلو السمك البلطي، وذلك من خلال 14 منفذًا بمشاركة منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية بكافة المراكز، مؤكدًا أنه سيتم صيد الحوض الثاني والثالث خلال الفترة القادمة، لتغطية الأسواق واستمرار الأسماك الطازجة أطول فترة ممكنة.

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