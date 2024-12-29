الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تطمئن على سير المنظومة التعليمية بالداخلة

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

تفقدّت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي المنفذ لطلاب تخصص السكرتارية الطبية بإحدي المراكز الطبية بمدينة موط بواحة الداخلة، والذي يجري بواقع 4 أيام في الأسبوع على مدار العام الدراسي، وأثنت على البداية المبشرة لتخصصات التعليم والتدريب المزدوج التي يتم تطبيقها لأول مرة على مستوى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدةً على أهمية إدراج تخصصات جديدة بالمنظومة التعليمية وتدريب الطلاب  عمليًا وميدانيًا لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك في جولةٍ موسعة بدأتها، صباح اليوم، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بتفقّد ومتابعة عدد من المنشآت التعليمية بمركز الداخلة؛ للاطمئنان على سير المنظومة التعليمية، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، وأيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية، وانتصار علي مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

وتابعت نائب محافظ الوادى الجديد، جولتها بتفقّد عمل المحاضرات العلمية لطلاب الثانوية العامة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم، وتعرّفت على مردود المحاضرات وآراء الطلاب، الذين أشادوا بدور المبادرة وعمل القوافل التعليمية المجانية خلال الأيام الماضية وطالبوا بتكرارها، وأكّدت نائب المحافظ على جهود المحافظة المستمرة لدعم الطلاب والتوسع في تقديم المنح والمبادرات الدراسية المختلفة؛ لإفادة الطلاب وتخفيف العبء من على كاهل أولياء الأمور.

كما شهدت، خلال زيارتها، تكريم فريق المرحلة الثانوية الفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة نشرة الأخبار المصورة والمؤهل لتصفيات الجمهورية 2024-2025.

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