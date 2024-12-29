وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس الداخلة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية بها، يرافقه سمير طاهر مدير عام التعليم العام ومدير إدارة الداخلة التعليمية أيمن حنفى.



وتفقد وكيل تعليم الوادي الجديد، قاعات رياض الأطفال، مشيدا بتفعيل مجموعة من الأنشطة التفاعلية وخاصة لتلك المرحلة العمرية، وتفقد الفصول الدراسية، مطمئنا على أداء التقييمات الأسبوعية على الوجه الأمثل موجها بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

وأوضح وكيل التعليم، أن هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة منظومة العمل بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول. 2024-2025م.

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