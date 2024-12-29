بطول 10 كيلومترات، ربط قرية تنيدة بمحور منفلوط في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد، العمل بطريق تنيدة/ منفلوط لربط قرية تنيدة بطريق منفلوط بطول 10 كم، تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، وذلك ضمن خُطّة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأعرب محافظ الوادى الجديد عن تقديره لدور جهاز التعمير فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، والتى شملت الانتهاء من إنشاء محور الفرافرة/ ديروط بطول 310 كم وتكلفة 1,6 مليار جنيه، بالإضافة للانتهاء من 99% من أعمال إنشاء ورصف محور تنيدة/ منفلوط بطول 300 كم وتكلفة 2,6 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء الخدمات الأمنية والصيانة ونقاط الإسعاف على المحورين، بالإضافة لخطة استكمال أعمال مشروعات الطرق الأخرى وسبل الإسراع بمعدلات التنفيذ.

هذا وقد شهدت محافظة الوادى الجديد لأول مرة منذ سنوات، رصف أطول شبكة طرق عرضية وطولية ربطت الوادى الجديد بمحافظات الدلتا والصعيد، كانت الفرص الكبيرة التي فتحت أبواب الاستثمار والتنمية والتعمير بالمنطقة، منها طريق الفرافرة ديروط بمحافظة أسيوط وطريق تنيدة منفلوط ويجرى حاليا العمل بطريق الخارجة سوهاج.

طرق طولية لربط المحافظة بالجمهورية

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الطرق تمثل أهمية خاصة للتعمير وزيادة فرص التوسع سواء الزراعى او السكنى؛ وجاءت توجيهات القيادة السياسية منذ توليه الحكم للدولة المصرية وزيارة منطقة الفرافرة لتدشين أول 10 آلاف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكانت البداية لرصف الطرق ووضع البنية الأساسية لخدمة آفاق التنمية وجذب الاستثمار، وتم تدشين اول الطرق لشبكة مصر القومية من الفرافرة خلال تلك اللحظة.

وأضاف المحافظ، أن الوادى الجديد شهد رصف طرق طويلة وعرضية تمثل أدوار ملموسة لخدمة المنطقة، منها طريق أبو سمبل العوينات الداخلة الفرافرة الواحات البحرية حتى محافظة الجيزة، وطريق الفرافرة أسيوط عند مركز ديروط وطريق بلاط منفلوط وطريق سوهاج الخارجة وهذه طرق خدماتها ضرورية، لكسر بعد المسافات من الوادى الجديد إلى محافظات الدلتا والصعيد.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلي رصف طرق جديدة نخدم المواطنين سواء بين المراكز الإدارية وبعضها أو بين المدن والتوابع من القرى.

وأكد تقرير من مديرية الطرق بالمحافظة، أن مسافات طويلة تم رصدها بالمدن والقرى وهناك خطط يجرى حاليا إعدادها لبدء الرصف وتدخل الخدمة.

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