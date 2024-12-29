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أزهر الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

امتحانات الأزهر،
امتحانات الأزهر، ڤيتو

أجرى الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2024 /2025م.

وتفقد رئيس المنطقة عدد من لجان معاهد المنطقة؛ حيث قام فضيلته بالمرور على اللجان والاطمئنان على هدوء وانتظام أعمال الامتحانات، وعدم وجود شكاوى من الطالبات حول الورقة الامتحانية.

وحرص رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية على سؤال الطلاب عن محتوى امتحانات الإعدادي والابتدائي، كما نبه على منع الغش نهائيًا، مشددًا على أهمية انضباط جميع اللجان، ومتابعة مدى تأمين اللجان من الداخل والخارج، وسير العملية الامتحانية داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان بشكل منضبط، ومتابعة تواجد جميع الموجهين العموم وموجهي الإدارات داخل لجان المعاهد منذ انطلاق الامتحانات حتى نهاية مواعيدها بشكل منتظم.

 

ومن جانبه أكد عبدالله سعيد المدير الثقافي ورعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات النقل الأزهري لحظة بلحظة، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري وعدم رصد أية شكاوى من التلاميذ أو أولياء الأمور في الصفوف التي تؤدي الامتحانات.

وقال المدير الثقافي للمنطقة، إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات لم ترصد أية شكاوى من امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي للنصف الأول من العام الدراسى.

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