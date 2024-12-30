تجديد حبس سودانية بتهمة قتل ابنتها بعد وصلة تعذيب في أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح أكتوبر تجديد حبس ربة منزل تحمل الجنسية السودانية بتهمة قتل طفلتها بعد وصلة تعذيب بمنطقة أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيق.



وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا بوفاة طفلة بمستشفى أكتوبر المركزي، ويظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

وأشارت التحريات إلى مقتل الطفلة "ن.ع" 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها، وأودع جثمان الطفلة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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