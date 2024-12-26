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حوادث

حبس سودانية بتهمة قتل ابنتها بعد وصلة تعذيب في أكتوبر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 أمرت  نيابة أكتوبر بحبس ربة منزل تحمل الجنسية السودانية بتهمة قتل طفلتها بعد وصلة تعذيب بمنطقة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور  قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا بوفاة طفلة بمستشفى أكتوبر المركزي، ويظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

 

وأشارت التحريات إلى مقتل الطفلة "ن.ع" 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها، وأودع جثمان الطفلة  ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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نيابة أكتوبر قسم شرطة ثالث اكتوبر مستشفى أكتوبر المركزي

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