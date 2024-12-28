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زادت على 48 زلزالا، شراقي: 3 هزات أرضية جديدة تضرب إثيوبيا وتقترب من سد النهضة

زلازل جديدة تضرب
زلازل جديدة تضرب إثيوبيا، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ثلاثة زلازل جديدة ضربت إثيوبيا، صباح اليوم السبت، موضحًا أن نسبة الزلازل التي وقعت في إثيوبيا خلال أسبوع واحد فقط بلغت 16 زلزالا.

ثلاثة زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الزلازل الثلاثة، التي ضربت إثيوبيا، كانت في منطقة الأخدود الإثيوبي العظيم، وبمتوسط قوة تراوحت من 4.4 و4.6 و5 ريختر، وبعمق وصل من 10 إلى 24 كيلو متر، أحداهما على بعد 500 كيلو متر من سد النهضة، و100 كيلو متر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

ثلاثة زلازل تضرب إثيوبيا اليوم، فيتو
ثلاثة زلازل تضرب إثيوبيا اليوم، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي: “ثلاثة زلازل جديدة صباح اليوم وإجمالي 16 في أسبوع واحد: وقع اليوم 28 ديسمبر 2024، ثلاثة زلازل جديدة فى منطقة الأخدود الإثيوبى بقوة 4.4، 4.6، 5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10، 10، 24 كم، الساعة 3:32، 7:12، 9:43 ص بتوقيت القاهرة، أحدهما على الحافة الغربية للأخدود على بعد 500 كم من سد النهضة. 100 كم من أديس أبابا”.

48 زلزالا في إثيوبيا بالأخدود الإفريقي

كما أكد وقوع ثلاثة زلازل أخرى في إثيوبيا أمس فقال: “وقع أمس 27 ديسمبر 2024، ثلاثة زلازل في منطقة الأخدود الإثيوبي بقوة 4.9، 4.4، 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كم، الساعة 4 ص، 6.46 ص، 5:26 م بتوقيت القاهرة، وسبقهم ثلاث زلازل بداية الأسبوع الماضى 21، 23، 26 ديسمبر الجارى بقوة 4.4، 4.6، 4.5 درجة، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة، عدد الزلازل فى ديسمبر الجارى 16 زلزالا”.

الأخدود العظيم، فيتو
الأخدود العظيم، فيتو


وعن عدد الزلازل التي ضربت إثيوبيا هذا العام وتأثير سد النهضة على زلازل إثيوبيا، قال الدكتور عباس شراقي: "يصل عدد الزلازل هذا العام فى إثيوبيا ومحيطها 48 زلزال أقوى من 4 درجة، أشدها 5.2 درجة فى 6 أكتوبر الماضى، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، وأعلى من العام الماضى بعشرة زلازل وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالى 5 زلازل في السنة." وأكد الدكتور عباس شراقي أن "الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرا للمسافة 500 - 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب".

زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا


وكان الدكتور عباس شراقي قد كشف عن النشاط الزلزالي في إثيوبيا أمس فقال: "ثلاثة زلازل، أمس، فى إثيوبيا بإجمالى 44 زلزالا فى 2024: وقع يوم 27 ديسمبر 2024، ثلاثة زلازل فى منطقة الأخدود الإثيوبى بقوة 4.9، 4.4، 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كم، الساعة 4 ص، 6.46 ص، 5:26 م بتوقيت القاهرة".

وقال شراقي: "وسبقهم ثلاثة زلازل بداية هذا الأسبوع 21، 23، 26 ديسمبر الجارى بقوة 4.4، 4.6، 4.5 درجة، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة".

زلازل إثيوبيا تقترب من سد النهضة، فيتو
زلازل إثيوبيا تقترب من سد النهضة، فيتو


وحذر شراقي من الزلازل التي تضرب إثيوبيا فقال: "قد يُصبح سد النهضة نفسه مركزًا للزلازل وعلى الرغم من أن الزلازل الحالية تُعتبر ضعيفة إلى متوسطة (بقوة 4.5 أو 5 درجات)، إلا أن خطر وقوع زلزال مدمر (بقوة 7 درجات أو أكثر) لا يمكن استبعاده، الزلازل ذات الشدة العالية قد تحدث في أي وقت، كما رأينا في زلازل مدمرة ضربت تركيا والمغرب مؤخرًا، بفواصل زمنية تصل إلى عقود".

وأوضح شراقي: "في الماضي، كانت الزلازل التي بلغت شدتها 6 درجات في إثيوبيا تُسبب أضرارًا محدودة لعدم وجود منشآت ضخمة، لكن الوضع الآن مختلف تمامًا سد النهضة يُعد منشأة ضخمة، وأي زلزال قوي قد يُسبب أضرارًا كارثية للسد والمناطق المحيطة به".

وأشار شراقي إلى أهمية "متابعة النشاط الزلزالي في إثيوبيا عن كثب، خاصة في ظل الظروف الجيولوجية المعقدة والتغيرات البيئية الناتجة عن سد النهضة".

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