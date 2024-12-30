أجواء شتوية شديدة وأمطار غزيرة على البحيرة.. وقرار بتعطيل الدراسة (بث مباشر)

رصدت عدسة “فيتو” صباح اليوم الإثنين سقوط أمطار غزيرة على محافظة البحيرة مع انخفاض لدرجات الحرارة مع تعطيل الدراسة ومنح الموظفات الأمهات التي ترعى أطفال أقل من ١٢ عامًا إجازة من العمل وسط إجراءات احترازية من الوحدات المحلية بمراكز المحافظة لإزالة آثار الأمطار من الشوارع لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظةة ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

إجازة لجميع الامهات التي ترعى طفلًا أقل من 12 عامًا

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمون، والمعينين بنسبة ال 5%؛ علي مستوى مراكز محافظة البحيرة وكذلك جميع الأمهات التي ترعى طفلًا أقل من 12 عامًا، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع انتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية بالبحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.