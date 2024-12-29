تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة

تعطيل الدراسة بمدارس البحيرة

يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب علي مستوي الادارات التعليمية بمراكز محافظة البحيرة.

جميع الطلاب والمعلمون والمعينين من بنسبة الـ 5%

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمون، والمعلمون المعينين بنسبة ال 5% بمحافظة البحيرة؛ وكذلك جميع الامهات التي ترعى طفل يقل عن 12 عاما، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع إنتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية بالبحيرة.

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