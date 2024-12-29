محافظ البحيرة تجري جولة ميدانية مفاجئة على قرية فيشا بالمحمودية

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة اليوم بمركز المحمودية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية، تفقدت خلالها مدرستي "عبد الله عاشور للتعليم الأساسي" و"الخزان الابتدائية المشتركة"، بالإضافة إلى الجمعية الزراعية بالقرية.

ضرورة مراجعة أعمال الإنارة والنظافة

استهلت الجولة بتفقد مدرسة عبد الله عاشور للتعليم الأساسي بعزبة الفار بقرية فيشا بالمحمودية، والتي تضم 605 طلاب وطالبات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتابعت المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة، كما تابعت الشرح داخل الفصول والتقييمات المبدئية للصفوف الأولى والثانية، موجهة بضرورة مراجعة أعمال الإنارة والنظافة وتفعيل حصص التربية الرياضية بشكل منتظم.

مراجعة مواسير مياه الشرب بالقرية وتغيرها بمواسير جديدة

وخلال جولتها بالقرية استمعت محافظ البحيرة إلى مطالب عدد من الأهالي، ووجهت على الفور مديرية الطرق برصف الطريق (بالانترلوك) بداية من مدخل القرية على محور المحمودية وبمسافة 500 متر وحتى المدرسة، كما وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة مواسير مياه الشرب بالقرية وتغيرها بمواسير جديدة لتحسين البنية التحتية بالقرية.

بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المدرسة الخزان

وواصلت محافظ البحيرة جولتها المفاجئة، بتفقد مدرسة الخزان الابتدائية المشتركة، وتابعت الفصول الدراسية ودورات المياه، وشددت على ضرورة مراجعة أعمال النظافة والإنارة بالكامل،كما وجهت مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالمحمودية بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المدرسة وتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها خلال الجولة.

تفقد الجمعية الزراعية بالخزان بقرية فيشا

كما قامت بجولة سيرا على الأقدام بشوارع القرية واختتمت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد الجمعية الزراعية بالخزان بقرية فيشا، حيث وجهت بمراجعة الحالة الإنشائية للمبنى القديم المجاور للمبنى الحديث للجمعية لضمان سلامة المزارعين والمترددين عليها،مشددة على مراجعة كافة القرارات الصادرة بشأن المبنى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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