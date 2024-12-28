رفع 224 حالة إشغال في حملة بدمنهور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد زكريا فرغلي- رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.

رفع 224 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك

وأسفرت الحملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والتي جاءت تحت إشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع 224 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك، بمناطق( الجيش، الهلال، النافورة، الجمهورية، أبو الريش، الساعة، عرابى، عبد السلام الشاذلي ) بمدينة دمنهور

تأكيدا لهيبة الدولة وردع الخارجين عن القانون

وتم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها جاء ذلك تأكيدا لهيبة الدولة وردع الخارجين عن القانون وتسيير حركة المواطنين بالشوارع وحفاظ على المظهر العام بمحافظة البحيرة

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