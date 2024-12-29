الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم دورتين عن مزاولة الاستيراد والتصدير

نظمت الغرفة التجارية بالبحيرة، دورتين تدريبيتين متخصصتين عبر تقنية "زووم"، وهما" دورة مزاولة الاستيراد، ودورة مزاولة التصدير"، في إطار جهود الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة محمد الشريف لدعم قطاع الأعمال وتنمية مهارات المصدرين والمستوردين والعاملين في مجالي الاستيراد والتصدير، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل

٦٠ متدرب في الدورتين للغرفة التجارية بالبحيرة

شارك في الدورتين للغرفة التجارية بالبحيرة 60 متدربا من المصدرين والمستوردين من مختلف القطاعات، واستمرت كل دورة على مدار 5 أيام، حيث تم تناول مجموعة من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها في دورة الاستيراد التعريف بعملية الاستيراد ومراحلها، الإجراءات الجمركية وخدمة المستوردين، الاتفاقيات التجارية الدولية ومتطلبات عمليات الاستيراد، والقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد، في دورة التصدير خطوات ومراحل عملية التصدير، كيفية إعداد المستندات المطلوبة، الاتفاقيات التجارية الدولية الخاصة بالتصدير، ودور الجمارك والصحة والهيئات المختصة في تسهيل التصدير.

تعزيز الاقتصاد وتطوير قطاع التجارة

أكد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، ان الغرفة التجارية تسعى دائما لدعم وتنمية مهارات منتسبيها من المصدرين والمستوردين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المستجدات في مجالي الاستيراد والتصدير، معبرا عن فخره بنجاح هذه الدورات ونسبة الإقبال الكبيرة من المشاركين مضيفا بان الغرفة التجارية بالبحيرة ملتزمة بمواصلة تقديم المزيد من الدورات والخدمات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتطوير قطاع التجارة.

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