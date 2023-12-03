أسباب الجوع الخفي، وهؤلاء أكثر عرضة له

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد، أخصائي التغذية ومدير المعهد القومي للتغذية سابقا عن أسباب الجوع الخفي والتى تشمل عدم التنوع الغذائي، حيث يجب تناول كل المجموعات الغذائية لمد الجسم بكل العناصر التى يحتاج اليها.

أسباب الجوع الخفي

وأوضحت الدكتورة جيهان فؤاد في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضرورة تناول النشويات مثل الأرز والعيش والبقسماط وكل أنواع البروتين سواء اللحوم أو الفراخ أو الأسماك وجميع أنواع الدهون المشبعة منها زيت الذرة والزيتون.

Advertisements

وأشارت إلى أن أغلب المغذيات الدقيقة تكون في الأطعمة الغالية مثل الأسماك إلا أن الكثير من الناس تعتمد على النشويات فقط في طعامها وتمتنع عن تناول اللحوم

أسباب الجوع الخفي

وتابعت حديثها أن بعض العناصر التى يحتاج إليها الإنسان منها الكالسيوم المتوفر في منتجات الألبان الذي يقوي صحة العظام والحديد لمنع الانيميا واليود ومتوفر في كل الملح موضحة أن تناول طعام لا يحتوي على مغذيات دقيقة يتعرض للجوع الخفي.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد أخصائية تغذية والعميد السابق لمعهد التغذية إن هناك فئات يمكن أن تتعرض للجوع الخفي وهم الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات الفئات الأكثر عرضة للجوع الخفي.

ما هو الجوع الخفي؟

وأشارت في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة سليمة ويتوفر في طعامه جميع العناصر الغذائية من بروتين ونشويات ودهون بطريقة صحية ولكن يوجد نقص شديد في الفيتامينات اللازمة للجسم.

وأوضحت أن الجوع الخفي يظهر على سبيل المثال لو طفل قصير القامة ولديه أنيميا ويمكن أن يصاب الطفل بالجوع الخفي المزمن أو يأتي في صورة حادة يحتاج الطفل إلى محاليل وتغذية جيدة

وأشارت إلى أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة معقولة ولكن يعاني من نقص الفيتامينات المهمة في الجسم والتي يجب تناولها وتعويض الجسم بها.

كيف يحدث الجوع الخفي ؟

ويحدث الجوع الخفي، أو نقص المغذيات الدقيقة، عندما لا تلبي نوعية الطعام الذي يتناوله الناس متطلباتهم الغذائية، وبالتالي لا يحصلون على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجونها لنموهم وتطورهم.

ويؤثر الجوع الخفي على ملياري شخص في جميع أنحاء العالم.

وتحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى الفيتامينات والمعادن وتشمل أعراض الجوع الخفي

التعب، فقدان الشهية، الإرهاق، القابلية للإصابة بالعدوى أو الأمراض الجلدية، نتيجة لذلك، فإن الكثير من الناس لا يدركون النقص، ولكنهم يعانون طوال حياتهم من نتائج الجوع الخفي

والتغذية الجيدة مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وكذلك الأطفال في أول 1000 يوم من حياتهم بين الحمل و يمكن إرجاع ارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات إلى الجوع الخفي.

الجوع الخفي يؤدي لضعف جهاز المناعة

ويؤدي النقص إلى إضعاف جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي، بالاشتراك مع نقص التغذية العام، إلى إعاقات جسدية ونمو عقلي محدود.

ويجب دعم جودة الغذاء، أي تنوع التغذية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية. وحتى لا يتم تقويض الممارسات الغذائية الصحية من خلال استراتيجيات التسويق لصناعة الأغذية، يجب على الحكومات اعتماد مدونات قواعد السلوك الدولية في تشريعاتها الوطنية والأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق بدائل حليب الأم، فضلا عن تسويق الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر للأطفال وإلزامهم بالالتزام بهذه الضوابط.