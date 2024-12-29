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أخبار مصر

وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات بقانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال لقائه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الحكومة منفتحة على أي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه أن يحقق بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما  ان هذه التعديلات لا يشوبها اي عوار قانوني او دستوري 

 

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات  التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية  وكذلك من متلقي الخدمة الصحية  على مشروع  قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي

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  وأكد  ان ضمان الحماية للفريق الصحي اثناء قيامهم بعملهم  هوه  أكبر  ضامن لحصول المريض على  أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة

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