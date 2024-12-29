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خارج الحدود

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

جيمي كارتر، فيتو
جيمي كارتر، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بـوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، عن عمر ناهز الـ 100 عام.

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

وقالت صحيفة "واشنطن بوست": توفي جيمي كارتر، حاكم الجنوب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1976، رفض الناخبون المحبطون من فترة حكمه بعد فترة واحدة، واستمر في حياة غير عادية بعد الرئاسة شملت الفوز بجائزة نوبل للسلام.

جيمى كارتر ، فيتو
جيمى كارتر ، فيتو

وفارق جيمى كارتر الحياة، اليوم الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفقا لابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب. كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.

وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق

واكتسب جيمي كارتر سمعة دولية باعتباره رئيساً سابقاً أفضل مما كان عليه عندما كان رئيساً، وهي المكانة التي اعترف بها بسهولة، وقد تميزت فترة رئاسته التي استمرت لفترة واحدة بالنجاحات التي حققتها اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر، والتي جلبت بعض الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وخلال فترة رئاسته عانت أمريكا من الركود الاقتصادي، وعدم الشعبية المستمرة، والإحراج الناجم عن أزمة الرهائن في إيران التي استهلكت آخر 444 يوماً له في منصبه.

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