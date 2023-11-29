الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

في ظهور نادر له، شارك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، (99 عامًا)، أمس الثلاثاء، في مراسم تأبين زوجته الراحلة روزالين، التي توفيت في 19 نوفمبر الجاري، عن 96 عامًا.

وظهر كارتر واهنا وكان يستخدم كرسيًا متحركًا، عند دخوله إلى كنيسة جلين ميموريال الميثودية المتحدة، لإلقاء نظرة الوداع على زوجته، حيث استمرت حياتهما الزوجية 77 عامًا.

آخر ظهور علني

كارتر قليل الظهور، ونادرًا ما يظهر في الأماكن العامة، وكان آخر ظهور علني له في سبتمبر الماضي.

وقد لعبت روزالين دورا بارزا خلال فترة رئاسة زوجها من عام 1977 إلى عام 1981، ثم استأنفت عملها الإغاثي، بعد مغادرة الزوجين البيت الأبيض.. ولم يلق كارتر كلمة أمام المعزين في أثناء مراسم التأبين.

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يعاني من عدة مشكلات صحية

ويعاني كارتر من عدة مشكلات صحية، منها السرطان، وقرر إنهاء التدخل الطبي والدخول إلى دار لرعاية المسنين في مسقط رأسه في بلينز بولاية جورجيا، قبل 9 أشهر. وقد انضمت إليه زوجته في دار رعاية المسنين قبل أيام قليلة من وفاتها، بعد تشخيص إصابتها بالخرف.