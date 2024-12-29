أخبار مصر اليوم، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة، الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة البرد، تخفيض أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة , فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أقر بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الاثنين 1 يناير المقبل 2025.







6 مليارات دولار انخفاضا بإيرادات قناة السويس في 2024 (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات عبور السفن من القناة بدءًا من يناير إلي ديسمبر 2024 شهدت انخفاضا بنسبة تصل الي 61%.





محافظ الجيزة يعلن عن مشروع ضخم لإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ مشروع ضخم لإدارة وتشغيل منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وشركة الإنتاج الحربي.





الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة شديدة البرودة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نسجل حاليا أقل درجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء، حيث تصل الصغرى على وسط سيناء وبالتحديد سانت كاترين لأقل من الصفر.

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، يستمر انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين على أغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وزير الصحة: تخفيض أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).





السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس، من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف، وشملت قطارين أرقام ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة / أسوان وبالعكس، وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى:





محافظ القاهرة يعلن أماكن أسواق اليوم الواحد بالمحافظة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة: إن سوق اليوم الواحد بالجمالية يعد خامس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة وسيعمل كل يوم أحد، مع وجود سوق فى آل رشدان بمدينة نصر، وآخر فى حلوان وثالث فى الأميرية يعملون يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.





465 وظيفة خالية بشركة صناعات غذائية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن بدء التقديم على 465 فرصة عمل متوفرة في شركة الصناعات الغذايئة العربية" في مِهن: مندوب مبيعات، وسائق مبيعات، ومراقب أمن، وعامل إنتاج، وعامل خدمات.





وزير التموين: استراتيجية لتطوير منظومة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية خلال جولة ميدانية اليوم الأحد، منفذ “المواطن أولًا" بجوار قصر عمر طوسون باشا.





التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية

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