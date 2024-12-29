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وزير العمل يعتمد صرف 1.6 مليون جنيه تعويضات وإعانات لـ 12 عاملًا غير منتظمًا

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، وذلك لـ 12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل، من بند "مواجهة الحوادث"، وكذلك رعايات صحية وإجتماعية، في 4 محافظات هي “القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية”. 

منح العمالة غير المنتظمة بالقاهرة 

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة،بمحافظة القاهرة،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ،لقوا مصرعهم في حادث سقوط "سقالة معدنية"، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل.

دعم العمالة غير المنتظمة بأسوان 

ما يشمل هذا الدعم مبلغ 440 ألف جنيه،لـ  4 عمال بمحافظة أسوان، بواقع 200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين، و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب وكذلك مبلغ 20 ألف لـ 2 عمال من محافظة الإسماعيلية،كإعانات طبية،بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل.

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