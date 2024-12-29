خلال اجتماعه بوزير الصحة، رئيس النواب يوجه رسالة للأطباء بشأن "المسئولية الطبية"

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخرًا مجلس الشيوخ.

لقاء وزير الصحة في مجلس النواب بشأن قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك بمقر مجلس النواب، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين،وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.



أهمية إقرار قانون المسئولية الطبية

أكد رئيس مجلس النواب أهمية إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

بحث مطالب نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية

كما أكد رئيس المجلس أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.

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