رئيس شعبة المشغولات الذهبية يكشف حقيقة زيادة المصنعية لـ 20%

أسعار الذهب والمصنعية، كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة زيادة مصنعيات الذهب من 10 إلي 20% بالأسواق.

هل زادت مصنعية الذهب لـ20%

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لا صحة لما تردد عن زيادة مصنعية الذهب لـ 20%، موضحا أن المصنعية محددة من قبل المصنعين والمنتجين وتتوقف على جودة المشغول والمعيار.

منافسة شرسة بين المصنعين والمنتجين

ولفت إلى أن هناك منافسة شرسة ما بين المصنعين والمنتجين وليس من مصلحة أحد المبالغة في زيادة أسعار المصنعية طالما أن هناك تنافسية ما بين المنتجين والمصنعين.



هل يوجد اتفاق على زيادة مصنعية الذهب؟

وأشار إلى أن الزيادة تكون واردة من قبل بعض المنتجين نتيجة ارتفاع التكلفة، ولكن لا يوجد إتفاق جماعي بين المنتجين والمصنعين على زيادة أسعار مصنعية الذهب.



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