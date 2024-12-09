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مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2025 وموقف الزيادة الجديدة

مواعيد صرف معاشات
مواعيد صرف معاشات شهر يناير لعام 2025 وموعد الزيادة الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر يناير لعام 2025 وموعد الزيادة الجديدة، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019،اقر  بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر.

 

مواعيد صرف معاشات شهر يناير لعام 2025 وموعد الزيادة الجديدة

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، مواعيد صرف معاشات شهر يناير لعام 2025 وموعد الزيادة الجديدة.

ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 يناير المقبل 2025.

 

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي 

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

 

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

 

أماكن صرف المعاشات  

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك. 

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

 

موعد تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1/1 /2025.

ما يترتب علي رفع الحد الأدنى للمعاش

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من  10080 جنيه.

 

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مواعيد صرف معاشات شهر يناير لعام 2025 وموعد الزيادة الجديدة

 

محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " اسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها إعتبارًا من 1/1/2025.

 

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