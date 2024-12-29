حلو وحادق، 4 أطباق لذيذة وسهلة قدميها على سفرتك بليلة رأس السنة

ترغب كل سيدة في أن تقدم أفضل ما لديها من أطباق فاخرة في ليلة رأس السنة الميلادية، ولكن غالبًا ما تتميز هذه الوجبات بالصعوبة والتعقيد واستهلاك الوقت الطويل.

ونقدم في التقرير التالي قائمة تحتوي على 5 وصفات جديدة لليلة رأس السنة التي قد تحتاجيها لاستقبال عام 2025، متضمنة الحلو والحادق وكذلك المقبلات والتي تتميز بسهولة وسرعة التحضير.

ستيك ديان

ستيك ديان هو طبق لحم بقري لذيذ للغاية وكلاسيكي، وهو في الأساس شريحة لحم مقلية مغطاة بصلصة لحم كريمة ولذيذة.

المكونات:

2 شريحة لحم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبدة مملحة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة حمراء صغيرة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

3 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة صغيرة أوراق زعتر طازجة

1 كوب كريمة ثقيلة

1 ملعقة كبيرة خردل الحبوب الكاملة

1 ملعقة كبيرة من الخل البلسمي

3 ملاعق كبيرة من الثوم المفروم، للرش

طريقة التحضير:

1. سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية.

2. تبلي جميع جوانب شرائح اللحم بسخاء بالملح والفلفل.

3. سخني الزبدة والزيت في المقلاة، وأضيفي شرائح اللحم، واطهيها على درجة الحرارة المطلوبة، لمدة 3 دقائق لكل جانب للحصول على درجة نضج متوسطة إلى نادرة (130 درجة فهرنهايت درجة الحرارة الداخلية)، وارفعي شرائح اللحم إلى لوح التقطيع لترتاح.

4. أضيفي البصل والثوم والزعتر إلى دهون شرائح اللحم في المقلاة، واطهيها على نار متوسطة إلى عالية مع التحريك حتى تنضج لمدة 2 إلى 3 دقائق، وافركي قاعها بملعقة خشبية لإخراج كل القطع اللذيذة، وقلّبي الكريمة الثقيلة والخردل والخل البلسمي واتركي الخليط يغلي على نار هادئة، وتبّلي الخليط بقليل من الملح والفلفل واتركيه حتى ينضج لمدة دقيقتين تقريبًا، ارفعي الخليط عن النار.

5. للتقديم، قطّعي شرائح اللحم ورصيها في طبق أو أطباق، وضعي الصلصة في الأعلى ورشي عليها الثوم.

بسكويت بالجبن والفلفل الحار

يعد بسكويت الجبن والفلفل الحار برغم بساطته إلا أنه مقبلات بسيطة تفاجئ العائلة وتعجب الأطفال على طاولة العشاء.

المكونات:

1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الخردل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب زبدة مملحة باردة، مقطعة إلى مكعبات

8 أونصات جبنة شيدر حادة، مبشورة (حوالي 2 كوب)

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو المصفّى والمقطع إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة من الماء

1/3 كوب من هلام الفلفل

طريقة التحضير:

ضعي الرفوف في الثلث العلوي والسفلي من الفرن وسخنيها مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت، وبطني 2 صينية خبز بورق زبدة. اخفقي الدقيق ومسحوق الخبز ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الثوم ومسحوق الخردل والملح والفلفل في محضر الطعام حتى تمتزج، واخفقي الزبدة حتى تتكون فتات خشنة، وأضفي الجبن والفلفل الحلو واعجنيها حتى يتم توزيعها جيدًا، لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، واكشطي قاع وجوانب الوعاء بملعقة مطاطية، واخفقي الماء حتى تتشكل العجينة. باستخدام ملعقة قياس بحجم ملعقة كبيرة، اغرفس العجينة إلى كرات وضعيها في صواني الخبز المحضرة، على مسافة 2 بوصة تقريبًا. اخبزيها حتى تنضج تقريبًا وتنتفخ، لمدة 15 دقيقة تقريبًا، وأخرجي صواني الخبز من الفرن واضغطي بظهر ملعقة قياس بحجم ملعقة صغيرة في كل بسكويتة لتشكيل فجوة بحجم الإبهام، أعيديها إلى الفرن واستمري في الخبز حتى تكتسب اللون البني الذهبي وتتماسك، لمدة 8 إلى 10 دقائق أخرى، وانقلي البسكويت إلى رف واتركيها تبرد تمامًا، لمدة 15 دقيقة تقريبًا. قبل التقديم مباشرة، ضعي ملعقة أو كيسًا من الجيلي في فجوة كل بسكويتة.

طاجن البطاطس بالبصل الفرنسي ( الجراتان)

تعد البطاطس أو جراتان من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها على سفرة رأس السنة، وعند إضافة طبقات من البصل المكرمل وجبن جرويير الذائب، فتكون مثالية للتقديم مع الدجاج أو شرائح اللحم.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المملحة، بالإضافة إلى المزيد لطبق الخبز

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

5 حبات بصل مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 و1/2 ملعقة صغيرة من الملح

فلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج المفروم

1/4 كوب شيري جاف

1/2 كوب مرق لحم قليل الصوديوم

2 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الأغراض

1 و1/2 كوب كريمة ثقيلة

1 و1/2 كوب حليب كامل الدسم

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المبشورة الطازجة

6 أونصات جبن جرويير، مبشور

6 أونصات جبن سويسري، مبشور

5 بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة إلى نصفين ومقطعة إلى شرائح بسمك 1/4 بوصة

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى 375 درجة، وادهني صينية خبز مقاس 9 × 13 بوصة بالزبدة، سخني زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة، وأضيفي البصل وملعقة صغيرة من الملح وبعض الفلفل المطحون والسكر، وقلبي ثم غطيها واتركيها على النار مع التحريك مرة واحدة لمدة 10 دقائق، واكشفي الغطاء وزيدي الحرارة إلى متوسطة واتركيها على النار مع التحريك لمدة 10 دقائق أخرى، وأضيفي الزعتر والشيري والمرق، واتركيها على النار مع التحريك حتى يتبخر السائل ويتكرمل البصل، لمدة 15 دقيقة أخرى تقريبًا.4 أذيبي ملعقتي الزبدة المتبقيتين في قدر على نار متوسطة، وأضيفي الدقيق واطهي لمدة دقيقة واحدة، ثم اخفقي الكريمة الثقيلة والحليب، وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح المتبقي وجوزة الطيب، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك حتى يصبح ناعمًا، واطهي المزيج مع التحريك حتى يصبح سميكًا، لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وارفعي المزيج عن النار، وأضيفي كلًا من الجبن السويسري والجبنة الجرويير باستثناء نصف كوب حتى يذوب، وأضيفي البطاطس. ضعي نصف كمية البطاطس في طبق الخبز، ثم نصف كمية البصل، وكرري نفس الخطوات مع البطاطس والبصل المتبقيين، ورشي الجبن السويسري والجبنة الجرويير والبارميزان، وغطي الطبق بورق الألمنيوم، مع مراعاة عدم ملامسته للجبن؛ اخبزي الطبق حتى تنضج البطاطس، لمدة تتراوح بين 45 إلى 55 دقيقة، واكشفي الغطاء واخبزي الطبق حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا، لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة، واتركيه جانبًا لمدة 20 دقيقة قبل التقديم.

كعكة الشوكولاتة

هذه الكعكة غنية ولذيذة بمفردها، لكنها تبدو أكثر تميزًا عندما تُغطى بطبقة من الشوكولاتة.

المكونات:

الكعكة:

6 أونصات شوكولاتة مرة حلوة 60%، مقطعة

1و1/4 كوب سكر حبيبي

1 و1/4 كوب سكر بني فاتح محكم الغلق

11 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة، طرية

1/3 كوب مسحوق كاكاو غير محلى

3/4 كوب كريمة حامضة، بدرجة حرارة الغرفة

2 بيضة كبيرة، بدرجة حرارة الغرفة

1 صفار بيضة كبير

2 و1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

2 و1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

2 و1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

تزيين:

4 أونصات شوكولاتة مرة 60%، مقطعة

1/2 كوب كريمة مخفوقة ثقيلة

"سبرنكلز" ذهبية أو فضية للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

الكعكة: سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. ضعي الشوكولاتة في وعاء كبير، وفي قدر متوسط ​​الحجم، اخفقي معًا كوب ونصف من الماء والسكر المحبب والسكر البني والزبدة؛ اتركي الخليط يغلي على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى يذوب السكر وتذوب الزبدة، واخفقي مسحوق الكاكاو، واسكبي الخليط الساخن فوق الشوكولاتة المفرومة واتركيه لمدة دقيقتين، وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة ويمتزج الخليطن واخفقي الكريمة الحامضة والبيض وصفار البيض والفانيليا (لن يكون الخليط ناعمًا.) في وعاء متوسط ​​الحجم، اخفقي معًا الدقيق وصودا الخبز والملح، وأضيفي خليط الدقيق ببطء إلى خليط الشوكولاتة، واخفقي حتى يمتزج الخليط. رشي قالب بوندت سعة 10 أو 12 كوبًا برذاذ الخبز بالدقيق، واسكبي الخليط في القالب المجهز، واخبزي حتى يخرج منه عود خشبي مع بعض الفتات الرطبة، لمدة 45 إلى 50 دقيقة، واتركي الكعكة تبرد لمدة 10 دقائق في القالب قبل قلب الكعكة بعناية على رف تبريد سلكي؛ اتركها تبرد تمامًا. للتزيين: ضعي الشوكولاتة في وعاء متوسط ​​الحجم آمن للاستخدام في الميكروويف، وفي كوب قياس زجاجي، ضع الكريمة في الميكروويف حتى تتبخر، لمدة دقيقة إلى دقيقتين (لا تغلي)، واسكب الكريمة الساخنة فوق الشوكولاتة واتركها لمدة دقيقتين، وقلّبي حتى تذوب الشوكولاتة ويمتزج الخليط جيدًا، وإذا كانت لا تزال هناك قطع من الشوكولاتة، ضع الخليط في الميكروويف على طاقة 50% على فترات مدتها 15 ثانية حتى يصبح ناعمًا تمامًا. ضعي الكعكة الثلاجة على طبق التقديم، وضعي التزيين بالملعقة أو اسكبيه فوق الكعكة، واتركيه يقطر على الجوانب، وزيني الكعكة بالحلويات “سبرنكلز”، إذا أردت، ثم اتركي الكعكة لتتماسك لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل التقطيع والتقديم.

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