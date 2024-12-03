طريقة عمل الكيكة، حلوى منزلية لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى الشهيرة على مستوى العالم وعادة تقدم فى المنزل لسهولة تحضيرها بالنكهات والحشوات المختلفة.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة.

مكونات عمل الكيكة: -

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة

4 بيضات

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهنى قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق، أو يمكنك استخدام ورق الزبدة.

في وعاء، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح، اتركيهم جانبًا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر جيدًا بإستخدام الخفاقة اليدوية أو الكهربائية حتى يصبح الخليط كريميا وخفيفا.

أضيفي الزيت والفانيليا إلى خليط البيض والسكر، واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

أضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض، مع الاستمرار في الخلط باستخدام ملعقة خشبية.

ثم أضيفي الحليب تدريجيًا وامزجي المكونات حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

اسكبي الخليط في القالب المُعد مسبقًا.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يتم التأكد من نضج الكيكة بواسطة وضع عود خشبي في المنتصف (إذا خرج العود نظيفًا فهي جاهزة).

بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد قليلًا في القالب، ثم أخرجيها وضعيها على رف لتبرد تمامًا.

يمكن تزيينها بالسكر البودر أو صوص الشوكولاتة أو الفواكه حسب الرغبة.

يمكنك إضافة نكهات إضافية مثل الكاكاو أو قشر البرتقال أو الليمون حسب ذوقك.

تأكدي من استخدام المكونات بدرجة حرارة الغرفة للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل الكيكة

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل كب كيك الفانيليا:

كوب ونصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب سمن أو زبد

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )

رشة ملح

طريقة عمل كب كيك الفانيليا:

توضع البيضة والسكر والحليب والزبد أو السمن والفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخلطهم لمدة ٤ دقائق.

يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق والنشا والبيكينج بودر ورشة الملح بالتدريج.

ونقلب حتي يمتزج تماما ويصبح الخليط ناعم.

يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع عليه شيبس الشيكولاتة.

ويوضع في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن وتقدم بعد أن تبرد.

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