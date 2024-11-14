طريقة عمل لقمة القاضي، حلوى شرقية هشة ولا تقاوم

طريقة عمل لقمة القاضي، لقمة القاضي أو ما تعرف بالزلابية من الحلوى الشرقية الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد وهى تركية الأصل.

وطريقة عمل لقمة القاضي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

ولقمة القاضي، أو كما تعرف "عوامات"، هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي يتميز بها المطبخ العربي في العديد من البلدان، وتتميز هذه الحلوى بقوامها الهش والمقرمش من الخارج، والطري من الداخل، ويتم تحضيرها عن طريق قلي عجينة خفيفة، ثم تغميسها في القطر أو العسل لإضفاء طعم حلو لذيذ.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل لقمة القاضي.

مكونات عمل لقمة القاضي:

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب ماء دافئ

1/2 كوب حليب دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي (لإعطاء طراوة للعجينة)

شربات للتقديم

زيت غزير للقلي

طريقة عمل لقمة القاضي، فيتو

طريقة عمل لقمة القاضي:

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والملح والسكر واخلطيهم جيدًا.

في كوب صغير، ضعي الخميرة مع الماء الدافئ، واتركيها لبضع دقائق حتى تنشط وتبدأ في الفوران.

اضيفي الخميرة المنشطة إلى خليط الدقيق، ثم أضيفي الحليب الدافئ والزيت.

اعجني المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

إذا لزم الأمر، يمكنك إضافة القليل من الدقيق أو الماء للحصول على القوام المناسب.

غطِّى الوعاء بغطاء نظيف أو قطعة قماش واتركى العجينة لتختمر لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومى بتسخين الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة.

ضعي يديك في ماء بارد، ثم خذي كمية صغيرة من العجينة بواسطة ملعقة صغيرة أو يدك، وشكليها إلى كرات صغيرة (بحجم حبة الجوز تقريبًا).

ضعي الكرات برفق في الزيت الساخن واتركيها تقلى حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

بعد أن تنضج لقمة القاضي، ضعيها على ورق امتصاص الزيت للتخلص من الزيت الزائد.

اغمسيها في الشربات الساخن أو العسل حسب الرغبة، ثم قدميها دافئة.

تأكدى من أن الزيت ساخن بما فيه الكفاية قبل إضافة العجينة، وذلك لضمان قوام مقرمش ولون ذهبي جميل.

يمكن إضافة رشة من الفانيليا إلى العجينة لإعطاء طعم مميز.

يمكن تقديم لقمة القاضي مع المكسرات المفرومة أو جوز الهند المبشور لإضافة نكهة مميزة.