أسعار حلوى رأس السنة في أسواق باب البحر.. الطوفي بـ 150 جنيها والشيكولاتة بـ 200.. وهذه أهم النصائح للمستهلكين (صور)

ليلة رأس السنة ليلة مميزة، تكثر بها الأكلات اللذيذة والحلوى، حيث تحرص ربات البيوت على إقامة العزومات في هذا اليوم للاحتفال مع الأقارب أو الأصدقاء بالعام الجديد، ومع اقتراب احتفالات رأس السنة، تشهد أسواق الجملة بمنطقة باب البحر زحامًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا على شراء الحلويات والتسالي، ليس من التجار فقط بل من المواطنين الراغبين بالحصول على أفضل سعر، حيث تتنوع الخيارات بين المنتجات المحلية والمستوردة لتلبي احتياجات جميع الفئات بأسعار متفاوتة.

أسعار الحلويات والتسالي في أسواق الجملة ببولاق

وتختلف الأسعار من موسم إلى آخر، وهناك الصنف المحلي والمستورد كل عام في تزايد بنسب ليس كثيرة ولكنها في زيادة مستمرة.

وبلغ سعر الطوفي المحلي من 102 إلى 150 جنيها، بينما سجل الطوفي المسنورد من 200 إلى 320 جنيها.

وبلغ سعر المصاصات المحلي من 60 إلى 120 جنيها، بينما سجل المستورد من 200 إلى 350 جنيها.

وبلغ سعر الكاندي المحلي من 145 إلى 180 جنيها، بينما سجل البرازيلي المستورد من 180 إلى 260 جنيها.

بينما سجل الإسباني المستورد من 185 إلى 250 جنيها.

بلغ سعر الشوكولاتة المحلي من 150 إلى 200 جنيه، بينما سجل المستورد من 285 إلى 725 جنيها.

وبلغ سعر بسكويت ويفر بالشكولاتة محلي من 70 إلى 140 جنيها.

وبلغ سعر قالب شوكولاتة خام محلي 2.5 كجم من 270 إلى 315 جنيها.

وبلغ سعر قالب شوكولاتة خام محلي 250 جرام من 30 إلى 35 جنيها.

الصنف المحلي (بالجنيه) المستورد (بالجنيه) الطوفي 120 - 150 200 - 320 المصاصات 60 - 120 200 - 350 الكاندي 145 - 180 البرازيلي: 180 - 250 الإسباني: 185 - 260 الشوكولاتة 150 - 200 285 - 725 بسكويت ويفر بالشوكولاتة 70 - 145 - قالب شوكولاتة خام (2.5 كجم) 270 - 315 - قالب شوكولاتة خام (250 جرام) 30 - 35 -

تنوع يناسب الجميع

التجار في باب البحر يصفون الموسم الحالي بالمنتعش، حيث تتيح الأسعار خيارات متنوعة للجميع. المنتجات المحلية تبقى الخيار الأول للمستهلكين الباحثين عن الجودة بأسعار مناسبة، في حين تستحوذ المنتجات المستوردة على اهتمام عشاق الحلويات الفاخرة رغم ارتفاع أسعارها.

نصيحة للمستهلكين

وللاستمتاع بتجربة تسوق مميزة، يُنصح بالشراء المبكر لتجنب الازدحام وضمان توفر الخيارات المطلوبة، كما يُفضل مقارنة الأسعار بين التجار لاختيار الأفضل من حيث القيمة والجودة.

سبب الاحتفال بالكريسماس، فهو يعود إلى ذكرى ميلاد السيد المسيح، الذي يُعتبر رمزًا للسلام والمحبة، ويُحتفل بالكريسماس في 25 ديسمبر و7 يناير حسب الطوائف المسيحية، ويُعد من أهم الأعياد المسيحية، وتتزين المنازل والشوارع بالأضواء والزينة، وتُقام الصلوات والاحتفالات الدينية. كما يُعتبر الكريسماس فرصة لتبادل الهدايا والتعبير عن المحبة والتقدير بين الأهل والأصدقاء.

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