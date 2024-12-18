وكيل تعليم الإسماعيلية يستقبل فريق مبادرة جسور (صور)

استقبل أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فريق مبادرة جسور بقيادة الدكتور محمود حمزة " الرئيس التنفيذى لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور " لمناقشة عدد من الفعاليات المرتبطة بتنفيذ المبادرة.

وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، والدكتور حافظ حفني مدير إدارة الجودة ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

أبرز محاور اللقاء

تناول اللقاء مناقشة عددا من الأمور الهامة المتعلقة بتنفيذ مبادرة " جسور " بمدارس محافظة الإسماعيلية، إلى جانب بحث حصول عدد من المدارس علي ضمان الجوده والاعتماد حيث تم متابعة 16 مدرسة في مراحل التعليم المختلفة.

جانب من اللقاء،فيتو

تطبيق مبادرة جسور في محافظة الإسماعيلية

و أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بأن تكون بداية تطبيق مبادرة " جسور " بمدارس محافظة الإسماعيلية،مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة من خلال إعداد جيل متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لسد احتياج سوق العمل بالمحافظة.

معتبرًا أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة وتطوير التعليم في الإسماعيلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

التدريب والتنمية المستدامة

ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بمدارس التعليم العام (رياض الأطفال –المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية)، بمحافظة الإسماعيلية من القيادات التربوية والمعلمين والإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

استمرار عمل المشروع لمدة 3 سنوات

جدير بالذكر أن العمل بالمشروع يستمر على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، لتشمل (434 مدرسة)، (8713 مدرس)، (1000 قيادة تربوية)، (957 أخصائي نفسي واجتماعي)، و(798 إداري) بصورة إحصائية مبدئية، 56 مدرسة تعليم مجتمعي يعمل بها 174 معلم.



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