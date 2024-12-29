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خارج الحدود

بسبب تصريح، هجمة نسوية ضد عائشة الدبس مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة

عائشة الدبس، فيتو
عائشة الدبس، فيتو

أثارت تصريحات أدلت بها عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة حول النساء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

 

انتقاد تصريحات عائشة الدبس مع تلفزيون التركي

وسئلت عائشة الدبس خلال مقابلة الأسبوع الجاري مع تلفزيون "تي آر تي" التركي باللغة العربية، عن المساحة التي ستمنح للمنظمات النسوية في سوريا مستقبلا.

وأجابت عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة، أنه ينبغي لعمل هذه المنظمات أن "يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه.. لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر".

 

عائشة الدبس ترفض النموذج العلماني أو المدني

ودعت عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة، في الوقت نفسه النساء السوريات اللواتي في الخارج إلى العودة و"النساء في الداخل للاجتماع إلى طاولة واحدة وسندرس الرؤية والنموذج معا".

 

وأضافت  عائشة الدبس، "لماذا أنا أتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ أنا سأصنع نموذجا خاصا بالمجتمع السوري. سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا..المرأة السورية هي من ستصنع النموذج".

 

وأكد الدبس، أن كل النساء السوريات من كل الطوائف، سنّيات ودرزيات ومسيحيات، "متساويات"، داعية من "تمتلك الشهادات وتمتلك الخبرات أن تتوجه إلى المؤسسات الحكومية لأن المؤسسات الآن فيها فراغ كبير".

 

لكنها دعت المرأة أيضا إلى عدم "تجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله وهي دورها التربوي في أسرتها".

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