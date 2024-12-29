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خارج الحدود

أحمد الشرع: سندير المرحلة الانتقالية بعقلية الدولة ونتطلع لدستور يستمر لأطول مدة

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

 قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ، أنهم يتطلعون لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا عمل شاق ويطول، وأضاف:"سندير المرحلة بعقلية الدولة".

وأكد أحمد الشرع في تصريحات صحفية للعربية: “سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وأن  تجربة إدلب لا تصلح لسوريا كاملة ولكنها نواة”. 

وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، وأن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية. 

وتابع: “الكلام عن تعيينات اللون الواحد صحيح لأن المرحلة تحتاج انسجامًا”، مشيرًا الي أن شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد، كما أنه ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون.

وقال: إن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، وأكد أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام، كما أشار الشرع الي أن الأمم المتحدة فشلت في إطلاق سراح معتقل واحد وإعادة لاجئ واحد، لكن في السياق ذاته  نجح الشعب السوري في انقاذ نفسه بنفسه.

وألمح الشرع إلى أن السعودية تسعى لاستقرار سوريا، مشيرًا إلى أنه للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا. 

وفي سياق آخر أعلنت واشنطن أنها تدعم "عملية سياسية يقودها ويتحكم فيها السوريون وحدهم"، وأنها "تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لتشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع الطوائف".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي دعا في المقابل إلى ضرورة التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، وأكد أن بلاده تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا "لضمان وحدة وأمن الأراضي السورية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فقد تطرق الجانبان إلى آخر التطورات في سوريا، ومنها ما يتعلق بمسألة القوات الكردية في شمالي سوريا، وعلى الحدود مع تركيا، وهو ما تعارضه أنقرة وأطلقت مؤخرًا تصريحات متشددة حيال ذلك، وصلت حد تهديد الأكراد بإلقاء السلاح أو أن يدفنوا معه.

وحسب البيان فقد أبلغ فيدان بلينكن أنه "لا يمكن السماح لمنظمة حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب بالاحتماء في سوريا".

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