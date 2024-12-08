الكشف على 121 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بالمعهد الأزهري بشبين القناطر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهرى الابتدائى بشبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهرى الابتدائى بشبين القناطر

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

قافلة طبية بجامعة بنها

وأسفرت القافلة جامعة بنها عن توقيع الكشف علي إجمالي 121 حالة، وعمل 3 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل عدد 12 حالة من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

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