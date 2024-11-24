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الكشف على 167 حالة خلال قافلة طبية متخصصة بأمراض العيون في القليوبية

قافلة طبية بالقليوبية،
قافلة طبية بالقليوبية، فيتو

نظمت جامعة بنها قوافل طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعاهد الازهرية بالخصوص، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

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قافلة طبية بجامعة بنها 

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية. 

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي ١٦٧ حالة، وعمل 22 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل 6 حالة للعلاج بالمستشفى الجامعى.

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بداية جديدة لبناء الإنسان

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