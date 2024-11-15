انطلاق الأسبوع الثقافي الفني بمكتبة الغار الثقافية في الشرقية غدا

قال الكاتب والناقد أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي: إنه ينطلق غدًا الأسبوع الثقافي والفني بمكتبة الغار الثقافية التابعة لمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان و"قرية لها تاريخ".

محاضرات توعوية وورش وعروض

وأكد خاطر أن الأسبوع الثقافي والفني يتضمن عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية منها محاضرات توعوية وعرض للأراجوز وورش فنية وعروض للفرق الفنية منها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية وفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي وفرقة الشرقية للإنشاد الديني وفرقة منيا القمح للموسيقى العربية وفرقة بلبيس للموسيقى العربية.

حيث تقام هذه الفاعليات من السبت الموافق ١٦ نوفمبر حتى الأربعاء الموافق ٢٠ نوفمبر بمكتبة الغار الثقافية في السادسة مساءً تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.