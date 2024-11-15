ثقافة الشرقية تختتم ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية بالزقازيق

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية، ضمن برامج وزارة الثقافة وذلك بمحافظة الشرقية.

عرض فني لفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى

شهدت الختام عرضا فنيا لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، وقدمت فقرات "وقف الخلق، بتخاصمني حبه، 3 سلامات، مطلوب من كل وطني، أهو دا إلي صار، يا أغلى اسم في الوجود".

فرقة بيبيس للموسيقى العربية

كما قدمت فرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوي، مجموعة من الأغانى منها "وقال ايه بيسألوني، إن راح منك يا عين، مستنياك، كان يا مكان، المسك فاح".

فرقة الشرقية للموسيقى والغناء

وتواصلت الفقرات بعرض فنى لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة صبري رفاعي، وقدمت فقراتها الغنائية الفلكلورية ومنها: "احنا ولاد الشرقية، بياع الشربات، العتبة جزاز، دلوني يا ناس على الجنة، على ورق الفل، القلب يعشق كل جميل، عزف على آلة الكمان".

عرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى

واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح، وقدمت أغاني"طالما أشكو غرامي، وغنى يا سيدة زينب، بحبك وبريدك، صلوا عليه، عليك سلام الله، صلى الله على طه، خير البرية، يا قبة يا خضرا، رسول الله زادي".

الشاعر أحمد سامى

وبإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، شارك فرع ثقافة الشرقية مع مكتبة مصر العامة على هامش اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمكتبة بالزقازيق بمعرض للحرف التراثية "الخيامية" للفنانة سالي نصر،

المهندس حازم الأشموني

وأعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والحضور عن إعجابهم بالمعرض والذي يضم أعمالا فنية يدوية تعكس أصالة وجودة المنتج المصري، كما تُعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهم المختلفة مشيدين بجودة المعرض والتي تعبر عن أصالة التراث الشرقاوي.

الحضور بالملتقى

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمحافظة الشرقية.