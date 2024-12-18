يريفان عاصمة لها تاريخ (5).. الصرخة

هنا يريفان، عاصمة أرمينيا، وهذا هو اليوم الثاني والختامي لأعمال المنتدى العالمي الخامس لمكافحة الإبادة الجماعية، حيث الحضور الدولي الكثيف مع مداخلات بالفيديو والتواصل الصوتي لعدد مهم من قادة العالم الحر، الذين يخوضون معركة الإنسانية ضد الإبادة بكافة أشكالها حيث تحولت أعمال المنتدى إلى صرخة من أجل الإنسانية.

التففنا حول لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسألناه عن مصر وهل زارها؟ كانت المفاجأة عندما قال: مصر خطر كبير.. وقبيل اعتراضنا أو احتجاجنا أردف الرجل قائلاً: شوارعكم خطر كبير حيث تسير السيارات في كل مكان وبأي اتجاه، حيث الفوضى تعم الشوارع والميادين.

كان جمهور الحضور ينتظر ما سوف يقوله أوكامبو، فكان حضوره مركزًا وكلماته مهمة.. قال أوكامبو: إن أرمينيا تضم اليوم جيشًا من الناشطين من 120 دولة، ويمكنها مساعدتنا في النضال من أجل الحضارة لأن ذلك واجبنا، وعرج في كلمته إلى مناطق الخطر مثل غزة ودارفور وإثيوبيا والروهينجا.

حظي اليوم الثاني بحضور مهم ولافت، ولم يتمكن الدكتور ميرزا دناي -الذي قاد حملة إنقاذ الإيزيديين في العراق من براثن تنظيم القاعدة- من الحضور بسبب عوامل الطقس السيئ، حيث هبطت طائرته في تبليسي بجورجيا، ولكنه شارك بكلمة مهمة حول تجربته في إنشاء الجسر الجوي العراقي الألماني، وتدشين بيت التعايش الذي أصبح مثالاً يحتذى، وترعاه شخصيات مهمة للعمل على فكرة التعايش والتسامح ومواجهة خطر الإقصاء والتهميش.

ركز الحضور في اليوم الختامي لأعمال المنتدى على الدور الذي يمكن أن تقوم به أرمينيا، وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بشكل واضح من الدولة الأرمينية أن تكون قضية الإبادة الجماعية في أي مكان شغلها الشاغل، لأن شعبها صاحب قضية إنسانية عادلة.

وتناول نائب وزير الخارجية الأرميني، فاهان كوستانيان، في الكلمة الختامية هذا المعنى عندما قال: لدى أرمينيا التزام واضح بالعمل مع شركائها في اتجاه منع الإبادة الجماعية.



وقال فاهان كوستانيان أيضا: نتحدث عن الإرادة السياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ونتحدث عن كيفية التأثير على المستوى السياسي والقرارات السياسية، وأعتقد أنه على الرغم من كل المشاكل القائمة والتحديات وعلى الرغم من حقيقة ذلك لم نحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الشأن، ومع ذلك، يجب علينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

إن أرمينيا لديها التزام واضح بالعمل مع شركائها في اتجاه منع الإبادة الجماعية. في إطار المنتدى العالمي الخامس لمناهضة جريمة الإبادة الجماعية، لدينا مشاركون عملوا على منع الإبادة الجماعية، على الرغم من كل المحاكمات وما واجهه المجتمع الدولي، بما في ذلك أرمينيا في السنوات القليلة الماضية.

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