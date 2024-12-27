الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عصام كامل

رجب المليجي

بينما كنتُ في مهمة صحفية خارج البلاد، وبينما كنت في زمرة من قادة العالم المتحضر، منهمكين في مناقشات إنسانية تتعدى حدود الجبروت والقوة، كنا ضمن كوكبة من خبراء العالم بالمنتدى العالمي لمكافحة الإبادة الجماعية بالعاصمة الأرمينية “يريفان”، وفي وقت الاستراحة القصيرة بين ندوتين، قلبتُ سريعًا صفحات التواصل الاجتماعي، توقفت وعاد بي الزمن إلى حيث كنت غضًّا؛ إلى قريتي، إلى معلم الأجيال الأستاذ رجب المليجي.

سطور قليلة تنعى الرجل بعد حياة حافلة بكل العطاء، تساقطت مني الدموع من دون أن أدري، يا الله، يا واحد، يا قيوم، يا باقٍ. رحل الرجل الذي نحت في نفوسنا صدقًا كانت سطوره من مخطوطات حصصه، رحل الرجل الذي طالت إحاطاته بنا حدود المدرسة، إلى البيت والشارع والمسجد، رحل الرجل الذي بقيت منه فضائل تصبغ حياتنا بكل غالٍ ونفيس.

تداعت على ذاكرتي إطلالاته البهية، المنمقة، الأبية. يسود الصمت المكان مع مزيج من الهيبة والرهبة والرغبة في أن يبدأ حروف الكلام. كانت كلماته وعاءً يحتوي كل حائر أو باحث عن مساحة أكثر رحابة، كأنه ملاك على الأرض، يرعانا في الفصل وخارجه، وبعد خروجنا إلى منازلنا، وكان رسول علم ومحبة، وكان القدوة إذا ما اقتديت، وكان البوصلة إذا ضللت.

كان يمثل جيلًا من هؤلاء الذين حملوا صورة المعلم المثالي بين جوانحهم، كانت عنايته لا يحدها حد، ولا يوقفها ظرف. كان حضوره طاغيًا في بيوتنا، وفي فصولنا، وفي شوارعنا، يرقبنا بروح الأب خارج فصول الدرس، وكان مهمومًا بما تحمله مدارس الأرياف من شح الإمكانيات وبخل القابعين في قاهرة المعز التي تستولي على كل شيء.

لم يكن يرانا إلا أبناء يبحثون عن فرصة في خضم بحر الحياة القاسي، وكان يبحث في كل واحد منا على منطقة إيجابية يعظم من قدرها، ويعلي من شأنها، ويعمل عليها ليل نهار، وكم من أيام نزع من رؤوسنا عدم الفهم أو التغابي ليأخذنا إلى منزله في دروس خاصة بلا مقابل.

لم نكن نسمع عن الدروس الخصوصية، وكان الواحد منا لا يخجل أن يتوجه في أي وقت أيام الإجازات أو العطلات ليطرق باب الأستاذ، يفهم الرجل من دون البوح أن مسألة علمية مستعصية على أفهامنا، يفتح الباب ويستقبلنا كأننا ضيوف من كبار القوم. كان كريمًا منفقًا كالذي لا يخشى الفقر أبدًا.

ما زلت أقرأ سطور النعي المقتضب، وما زلت لا أبرح تلك المساحة الزمنية التي عايشناه مع أجيال نهلت من علمه ونعمت بإخلاصه، وأقلب بين طيات الأيام ذكريات اكتشف فيها كل مكامن قوانا، ونصح فينا كما ينصح الأب المحب ورسم باستنارته طرقًا لنا لنخوض معارك الحياة متسلحين بما قدم لنا.

القاهرة – دمشق.. طريق العودة

نقابة الصحفيين.. بيت العرب

رحم الله الأستاذ، وتقبله مع الصديقين والمخلصين والشهداء، رحم الله معلمًا ترك فينا منه أجمل ما في الإنسان، وأفرغ علينا نحن محبيه وتلامذته وعلى أهله صبرًا جميلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجب المليجي وفاة رجب المليجي الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الجوار الملتهب وعاصمة المعز

يريفان عاصمة لها تاريخ (الأخيرة).. قلعة السنونو

يريفان عاصمة لها تاريخ (5).. الصرخة

يريفان عاصمة لها تاريخ (4).. ضد الإبادة

يريفان عاصمة لها تاريخ (3).. الشتات

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

أخبار مصر: تفاصيل مأساوية في وفاة أسرة بحريق شقة المنيب، مسدس "الشرع" يثير الجدل بدولتين، ارتفاع الذهب، الجزيري يفضح الزمالك

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي والقناة الناقلة

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (صور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية