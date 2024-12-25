جامعة القناة تكرم الفائزين بمسابقتي الطالب المثالي والشطرنج (صور)

نظمت جامعة قناة السويس حفلًا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين ومسابقة الشطرنج.

تقديم التهنئة للفائزين

وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أن تميز طلاب جامعة القناة في مختلف المسابقات يعكس التزامهم بالإبداع والتميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم مواهبهم وتنميتها.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

فخر الجامعة بإنجازات الطلاب

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بما حققه الطلاب، موضحًا أن هذه المسابقات تعد منصة هامة لتشجيعهم على إبراز مواهبهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

صقل شخصية الطلاب

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بدور هذه الفعاليات في صقل شخصية الطالب وتعزيز روح المنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن إدارة الأنشطة الطلابية تسعى دائمًا لتوفير بيئة داعمة لتطوير مهارات الطلاب.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

المشرفون على المسابقة

أقيمت المسابقات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية.

وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، وممدوح عثمان، مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

عُقدت مسابقة الطالب والطالبة المثاليين خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الماضي بمركز تنمية الموارد البشرية بقاعة الاختبارات الإلكترونية، بمشاركة 43 طالبًا وطالبة من كليات التمريض، الطب، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم، الطب البيطري، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، التربية، والعلاج الطبيعي.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل

شهد الحفل حضور الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، وعدد من القيادات الجامعية، وسط أجواء احتفالية تعكس فخر الجامعة بإنجازات طلابها.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد ياسين، عميد كلية الزراعة الأسبق، وعضوية الدكتورة أمينة الدسوقي، وكيل كلية الطب البيطري، والدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية.

شهدت المسابقة فوز أحمد وائل محمد من كلية الحاسبات والمعلومات، الفرقة الرابعة، بالمركز الأول، فيما جاء عبد الله بشاري طايع بالفرقة الثالثة في المركز الثاني، وحصل عمرو هاني منصور الأطروش من كلية الطب البيطري، الفرقة الرابعة، على المركز الثالث.

أما الطالبات، فقد فازت شهد خالد عبد الباقي من كلية الطب البيطري، الفرقة الرابعة، بالمركز الأول، وريم حسين علي عبد الله من كلية التربية، الفرقة الثانية، بالمركز الثاني، وجاءت جنة محمد عبد الفتاح من كلية الزراعة، الفرقة الثالثة، وريهام هشام حسام الدين من كلية الطب البيطري، الفرقة الرابعة، بالمركز الثالث مكرر، أما مسابقة الشطرنج، فقد أُقيمت خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من جميع كليات الجامعة. ضمت لجنة التحكيم كلًا من محمد السيد عنتر، محمود ممدوح محمد، ووليد محمد جابر.

أسفرت النتائج عن فوز محمد فتحي إبراهيم من كلية الزراعة، الفرقة الرابعة، بالمركز الأول، وعبد الرحمن محمد عبده من كلية الهندسة، المستوى الخامس، بالمركز الثاني، وعبد الله سمير محمد من كلية الطب البيطري، الفرقة الرابعة، بالمركز الثالث.

كما فازت دعاء محمد عبد العاطي من كلية التربية بالمركز الأول، ونور علاء إبراهيم من كلية الزراعة بالمركز الثاني، وإسراء ماهر عبد القادر من كلية الزراعة بالمركز الثالث في مستوى الطالبات.

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