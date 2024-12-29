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محافظات

مدينة سنورس في الفيوم تشيع 6 أشخاص من أسرة واحدة ضحايا تسرب الغاز

جنازة الأسرة المنكوبة
جنازة الأسرة المنكوبة في الفيوم، فيتو

شيع المئات من أهالي سنورس بمحافظة الفيوم، الجثامين الستة ضحايا تسريب الغاز، إلى مثواهم الاخير بمقابر العائلة بسنورس، وخرجت النعوش الستة إلى المقابر، في جنازة مهيبة يغلفها الحزن الذي خيم علي المركز بالكامل لبشاعة الحادث، ولم يستوعب الأهالي الصدمة وهم يشيعون الأسرة بكاملها إلى مثواها الاخير.

وقد كانت الام وأبنائها الخمسة من المشهود لهم بحسن الخلق بين جيرانهم، ما جعل المدينة تتشح بالسواد حزنا علي فراقهم، ولم يكف المشيعين عن الدعاء المختلط بالدموع وأصوات نحيب السيدات الذي ملأ السماء طوال مسيرة النعوش من المسجد بعد صلاة الجنازة وحتى المقابر.

مصر ع أسرة بالكامل بسبب تسرب الغاز

يذكر أنه قد  لقي 6 من أسرة واحدة في الفيوم  مصرعهم،  بسبب تعرضهم الاختناق بسبب تسريب الغاز، وتم نقل الجثث الي مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وتلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفين هم  سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز أيمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة أيمن شوقي 5 سنوات ورقية أيمن شوقي 3 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعيانة المبدئية تبين أن سبب الوفاة  تعرضهم الاختناق بسبب تسريب في أسطوانة الغاز.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولت التحقيق

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